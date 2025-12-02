Στέφανος Τσιτσιπάς: Από τις ΗΠΑ «το νέο του αμόρε»

Η 27χρονη Αμερικανή Kristen Thoms, είναι η νέα σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως άφησε οριστικά πίσω του τη θυελλώδη σχέση με την Πάουλα Μπαντόσα. Την είδηση για τη νέα του σύντροφο αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Μπάκα να μεταφέρει όλα όσα γνωρίζει για τη γυναίκα που βρίσκεται εδώ και μήνες στο πλευρό του Έλληνα τενίστα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα που έχει κερδίσει την καρδιά του Τσιτσιπά είναι η Kristen Thoms, 28χρονη αθλήτρια του τένις από το Σικάγο. Με ενεργή πορεία στο άθλημα και κοινές απαιτήσεις ζωής, οι δύο τους φαίνεται πως έχουν βρει πολλά κοινά, τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Όπως αποκαλύφθηκε, η σχέση τους μετρά ήδη οκτώ με εννέα μήνες, διάστημα που δείχνει πως το ειδύλλιο δεν πρόκειται για μια παροδική γνωριμία, αλλά για μια δεσμευτική και σταθερή καθημερινότητα. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος σχολίασε πως ο Τσιτσιπάς εμφανίζεται πιο «συγκρατημένος» συναισθηματικά, αναφορά που έγινε με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό, όπου συνελήφθη για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Η Kristen Thoms θέλει να συμβάλλει σε μια νέα, πιο ισορροπημένη καθημερινότητα, σε μια φάση όπου ο Έλληνας τενίστας επιχειρεί να ανακτήσει σταθερότητα, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία.

