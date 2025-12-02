Άνοιξε η τηλεφωνική γραμμή 1521 με αφορμή τα προβλήματα και τα λάθη στις δηλώσεις των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου.

Αρκετά προβλήματα παρουσιάστηκαν με την επιστροφή ενοικίου καθώς πολλοί πήραν πίσω μικρότερο ποσό από το αναμενόμενο. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, οι δικαιούχοι θα μπορούν από σήμερα (2/12) να καλούν τη γραμμή 1521 της ΑΑΔΔΕ, για διευκρινήσεις.

Μάλιστα, θα μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση για την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν, καλώντας επίσης στο 1521, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Oι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή ή και καθόλου επιστροφή ενοικίου έχουν δυνατότητα έως τις 30/12/2025 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

