Μια «συμπεριληπτική» φάτνη με φιγούρες χωρίς πρόσωπα άναψε φωτιές στη βελγική πρωτεύουσα, φέρνοντας πολιτικούς, πιστούς και πολίτες απέναντι στη δημοτική αρχή.

Η εγκατάσταση της νέας χριστουγεννιάτικης φάτνης στην εμβληματική Γκραν Πλας των Βρυξελλών ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες συζητήσεις εντός και εκτός Βελγίου. Η απόφαση να τοποθετηθεί μια μοντέρνα, αφαιρετική εκδοχή της Γέννησης, με τη Μαρία, τον Ιωσήφ και το Θείο Βρέφος να εμφανίζονται χωρίς πρόσωπα, άναψε από νωρίς τα αίματα.

Η ριζοσπαστική «συμπεριληπτική» φάτνη

Το έργο, με τίτλο «Les Etoffes de la Nativite», αποτελεί μια ημιδιαφανή σύνθεση από ανακυκλωμένα υφάσματα, σχεδιασμένη από τη αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων και κάτοικο Βρυεξελλών, Βικτόρια-Μαρία Γκέιερ. Σύμφωνα με την ίδια και την ομάδα της, οι άμορφες φιγούρες προορίζονται να λειτουργήσουν συμπεριληπτικά, συνδυάζοντας τόνους δέρματος και υφές ώστε «ο καθένας να μπορεί να δει κάτι από τον εαυτό του».

Ωστόσο, αντί για αποδοχή, το αποτέλεσμα θεωρήθηκε «προσβολή» από μεγάλη μερίδα πιστών και πολιτικών. Πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασαν ότι η μορφή της Παναγίας μοιάζει με γυναίκα μουσουλμανικής παράδοσης, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τον δήμο ότι υποβαθμίζει ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά σύμβολα.

Η πολιτική κόντρα που άναψε φωτιές

Η δημοτική αρχή, υπό τον δήμαρχο Φιλίπ Κλος, υπερασπίστηκε την επιλογή, επισημαίνοντας πως η προηγούμενη φάτνη είχε φθαρεί και πως η συγκεκριμένη εγκατάσταση προτάθηκε από τον Καθεδρικό Ναό. Παρά τη θεσμική στήριξη, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση.

Στη συζήτηση μπήκαν και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες. Ο γερουσιαστής Ζωρζ-Λουί Μπουσέ παρομοίασε τις φιγούρες με «ζόμπι στους σταθμούς του μετρό», ενώ ο διεθνής Βέλγος ποδοσφαιριστής Τομάς Μουνιέ σχολίασε στο X ότι «αγγίζουμε τον πάτο… και συνεχίζουμε να σκάβουμε».

On touche le fond... et on continue de creuser. https://t.co/CdC0H1O4sr November 27, 2025

Η κατάσταση κορυφώθηκε το Σάββατο, όταν άγνωστος δράστης αφαίρεσε το κεφάλι της φιγούρας του Θείου Βρέφους, καθώς μια υφασμάτινη μπάλα βρέθηκε να λείπει από την εγκατάσταση. Ο εκπρόσωπος του δημάρχου επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας πως θα αντικατασταθεί.

Η φετινή φάτνη θα παραμείνει στην πλατεία έως τις 4 Ιανουαρίου, παρά το κλίμα έντασης. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκραν Πλας μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης· το ίδιο είχε συμβεί και το 2014 και το 2017, με κλοπές και βανδαλισμούς στη φιγούρα του Χριστού, ένα ακόμη δείγμα του πόσο φορτισμένο παραμένει το χριστιανικό σύμβολο στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας.

