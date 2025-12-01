H Philips Evnia 27M2N3800A προσφέρει δύο τρόπους παιχνιδιού

Η Philips Evnia 27M2N3800A τα κάνει όλα και συμφέρει

Η νέα Philips Evnia 27M2N3800A παρουσιάζει μια εντελώς νέα κατηγορία gaming εμπειρίας. Με το καινοτόμο Dual Mode, οι gamers μπορούν να επιλέγουν μεταξύ 4K UHD @160Hz για καθηλωτική ευκρίνεια και FHD @320Hz για εκρηκτική ταχύτητα. Έτσι, η οθόνη προσαρμόζεται σε κάθε στυλ παιχνιδιού — από cinematic open worlds μέχρι ανταγωνιστικά shooters.

Η Evnia 27M2N3800A αξιοποιεί Fast IPS panel με 1ms GtG, ενώ το Smart MBR φτάνει χρόνο απόκρισης 0,5ms, προσφέροντας κρυστάλλινη κίνηση χωρίς θολώσεις. Παράλληλα, η χρωματική της ακρίβεια εντυπωσιάζει με 95% DCI-P3, 130% sRGB και VESA DisplayHDR 400. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικά γραφικά με βάθος και δυναμική αντίθεση που καθηλώνουν.

Με HDMI 2.1, η οθόνη υποστηρίζει 4K @120Hz για PlayStation 5 και Xbox Series X, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των next-gen κονσολών.Η Evnia 27M2N3800A είναι σχεδιασμένη για όσους κυνηγούν πλεονέκτημα.

Συγκεκριμένα προσφέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

• SmartImage Game – αυτόματη βελτιστοποίηση εικόνας ανά παιχνίδι

• Stark ShadowBoost – αποκαλύπτει λεπτομέρειες σε σκοτεινά περιβάλλοντα

• Smart Crosshair – crosshair που προσαρμόζεται στο φόντο

• Smart Sniper – ζουμ σε πολλαπλά σημεία για υψηλή ακρίβεια

• Evnia Precision Center – βαθιά προσαρμογή ρυθμίσεων για απόλυτο έλεγχο

Κάθε λεπτομέρεια έχει στόχο τη μακρά χρήση χωρίς κούραση: Flicker-Free & LowBlue Mode, βάση SmartErgoBase με ρυθμίσεις ύψους, κλίσης και περιστροφής, ενσωματωμένα ηχεία και MultiView για ταυτόχρονη χρήση δύο συσκευών.

Το περίβλημα αποτελείται από 85% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ η βάση ενσωματώνει 35% ανακυκλωμένα υλικά — σε πλήρη αρμονία με τις αξίες της Evnia. Βρείτε την Philips Evnia 27M2N3800A στο επίσημο site της Philips Monitors.