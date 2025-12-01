Ο παράξενος λόγος για τον οποίο άνδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο συνελήφθη επειδή κρατούσε πυροβόλο όπλο σε απόσταση άνω των 4.000 μιλίων από το σπίτι του.

Ένας άνδρας από το Γιορκσάιρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθη αφού ανέβασε μια φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κρατούσε όπλο στις ΗΠΑ. Η εικόνα που μοιράστηκε ο Jon Richelieu-Booth τραβήχτηκε κατά την διάρκεια των διακοπών στη Φλόριντα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση της εικόνας στο LinkedIn, δέχθηκε μια απρόσμενη επίσκεψη από έναν αστυνομικό στο σπίτι του, όπως είπε στη The Yorkshire Post. Ο αστυνομικός τον προειδοποίησε σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσίευε διαδικτυακά και για το πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει άλλους ανθρώπους.

Η προειδοποίηση μετατράπηκε σε σύλληψη

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η υπόθεση πήρε μια παράξενη τροπή. Η αστυνομία επέστρεψε και ο Richelieu-Booth συνελήφθη, περνώντας τη νύχτα σε κελί πριν ανακριθεί για τη συγκεκριμένη φωτογραφία αλλά και για μια άλλη, ξεχωριστή, εικόνα. Τα έγγραφα της εγγύησης φέρεται να ανέφεραν κατηγορίες κατοχής πυροβόλου όπλου με σκοπό τον εκφοβισμό, καθώς και κατηγορίες καταδίωξης (stalking) σχετικές με μια φωτογραφία ενός ακινήτου.

Ο Richelieu-Booth, προσπάθησε να αποδείξει ότι η φωτογραφία είχε τραβηχτεί ενώ ήταν σε διακοπές στις ΗΠΑ. Ο σύμβουλος πληροφορικής αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε τρεις ξεχωριστές επισκέψεις από την αστυνομία, πριν οι κατηγορίες περί καταδίωξης και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου αποσυρθούν.

Ωστόσο, εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει κατηγορία για αδίκημα δημόσιας τάξης σχετικό με μια άλλη εικόνα. Αν και ο Richelieu-Booth επρόκειτο να εμφανιστεί στο Δικαστήριο των Magistrates στο Μπράντφορντ νωρίτερα μέσα στον μήνα, η υπόθεση αποσύρθηκε λόγω ανεπαρκών αποδείξεων.

Ο φόβος του Richelieu-Booth

«Δεν έχω καταφέρει να κοιμηθώ, ζω με τον φόβο ότι θα χτυπήσει η πόρτα μου εδώ και τρεις μήνες», είπε. «Δεν έχω μιλήσει στους γείτονές μου για τέσσερις μήνες. Είμαι σε τέτοια κατάσταση που αυτή η υπόθεση έχει επηρεάσει αρνητικά την δουλειά μου. Έχω περάσει 13 εβδομάδες κόλασης».

Ο Richelieu-Booth ισχυρίζεται επίσης ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της Αστυνομίας του West Yorkshire, προσθέτοντας: «Θα καταθέσω αγωγή κατά της αστυνομίας. Θα διεκδικήσω αρκετά υψηλές αποζημιώσεις».

Η Αστυνομία του West Yorkshire δήλωσε στη Metro: «Η αστυνομία έλαβε μια καταγγελία για καταδίωξη που προκάλεσε σοβαρό φόβο ή αναστάτωση, η οποία σχετιζόταν εν μέρει με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετές από τις οποίες περιλάμβαναν εικόνες ενός άνδρα που ποζάρει με διάφορα πυροβόλα όπλα, τα οποία ο καταγγέλλων θεώρησε ως απειλή. Η αστυνομία διερεύνησε και απήγγειλε στον άνδρα κατηγορία για αδίκημα δημόσιας τάξης, αλλά η υπόθεση στη συνέχεια διακόπηκε από την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS)».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ