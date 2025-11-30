Εργασία, ξάπλα και καλός μισθός: Ποια δουλειά παντρεύει και τα τρία

Αναζητώντας την πιο εύκολη δουλειά, πέσαμε πάνω σε ένα παλιό τηλεπαιχνίδι του Ant1, όπου ο διαγωνιζόμενος άφησε τους πάντες άφωνους, όταν είπε πώς βιοπορίζεται.

Η ιδανική δουλειά είπατε; Σε περιστασιακά άρθρα που κάνουν «κλικ» έχετε ακούσει κατά καιρούς για επιστάτες σε ιδιωτικά νησιά, σοφέρ των υπερπλούσιων, και γευσιγνώστες σοκολάτας.

Και όπως τα ακούσατε ξεχάστε τα. Κανείς από αυτούς δεν ξέρει τι πάει να πει «ζωάρα», τουλάχιστον όχι όπως όσοι λίγοι τυχεροί του πλανήτη εργάζονται στην πιο προκλητικά «λαξ» θέση εργασίας που μπορέσαμε να βρούμε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr