Λάρισα: Ένταση στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τραυματισμοί - συλλήψεις

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών-Λάρισας. Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, ένας ηλικιωμένος συνδικαλιστής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπο Τύπου, Σωκράτη Αλειφτήρα, η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι αγρότες ζήτησαν να κινηθούν προς την ΠΑΘΕ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Όπως καταγγέλλουν, ακολούθησε εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ από τα τοπικά βίντεο καταγράφονται σκηνές έντονης σύγκρουσης.

Στο κομβικό σημείο της Νίκαιας, αστυνομικοί φέρονται να προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν ηλικιωμένο αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα υγείας. Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής, ο άνδρας έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω. Η παρουσία μας στην Εθνική είναι ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και οι κινητοποιήσεις μας συνεχίζονται», δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας, σχολιάζοντας την απόφαση των αγροτών να ανεβάσουν τα τρακτέρ στην ΠΑΘΕ λίγο μετά τις 14:30.

Τρεις συλλήψεις κατά την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις μέσα στην Κυριακή, πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Λάρισα. Δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο, με τον έναν να κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας.

Η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο της Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, αντίσταση και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών. Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις της παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων με στόχο την ομαλή κυκλοφορία και την ασφάλεια των πολιτών, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

