Από τον Καλτεζά στον Γρηγορόπουλο: Δύο δολοφονίες που σημάδεψαν δύο γενιές

Δύο δολοφονίες που καθόρισαν την εποχή τους, Μιχάλης Καλτεζάς και Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, δύο δολοφόνοι αστυνομικοί και διαμαρτυρίες που έμειναν στην Ιστορία.

Νοέμβριος 1985. Ένας 15χρονος, μετά την πορεία μνήμης του Πολυτεχνείου, οπισθοχωρεί ύστερα από μια συμπλοκή προς την πλατεία Εξαρχείων. Ένας αστυνόμος που βρισκόταν στη συμπλοκή, ο Αθανάσιος Μελίστας, τον πυροβολεί εν ψυχρώ στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τον σκοτώνει.

Δεκέμβριος 2008. Ένας 15χρονος, ύστερα από μια ανταλλαγή ύβρεων με την αστυνομία, βρίσκεται με την παρέα του στα Εξάρχεια. Ένας αστυνόμος, που βρισκόταν στο προηγούμενο συμβάν, τον πυροβολεί εν ψυχρώ στην καρδιά και τον σκοτώνει.

