Σε ισχύ τίθενται από το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) έκτακτα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των κινητοποιήσεων για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Από τις 17:00 θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάσεις, έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, η Τροχαία θέτει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα προχωρούν σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης και τη μορφή των συγκεντρώσεων. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποτροπή περαιτέρω επιβάρυνσης του οδικού δικτύου.

Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί η δεύτερη πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αφετηρία τα Προπύλαια. Αργότερα, στις 21:00, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε δρόμους γύρω από την Πανεπιστημίου, προς Ομόνοια και Σύνταγμα, με κλείσιμο που θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφώνονται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ