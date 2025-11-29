«Ναρκοπόλεμος» στα Σεπόλια: Η στιγμή που έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια

Η στιγμή που ο δράστης ρίχνει χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια με δύο τραυματίες

Την αντιπαλότητα μεταξύ συμμοριών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές ως κίνητρο για τη ρίψη χειροβομβίδας σε καφετέρια στα Σεπόλια, τον περασμένο Αύγουστο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ιδιοκτήτης και ένας πελάτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης Αυγούστου, στην οδό Αδμήτου, όταν δύο άτομα προσέγγισαν το σημείο και πέταξαν μέσα στο κατάστημα μια αμυντικού τύπου χειροβομβίδα. Ο 47χρονος ιδιοκτήτης από τη Ρουμανία και ένας θαμώνας υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Ο ηθικός αυτουργός της επίθεσης

Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ανέλαβε την έρευνα και ταυτοποίησε τους δύο φερόμενους ως δράστες: έναν 24χρονο από την Αίγυπτο και έναν 36χρονο από την Παλαιστίνη. Ο 24χρονος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για κλοπές, σωματικές βλάβες, απείθεια και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Την Παρασκευή, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 36χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών. Ο ίδιος είχε συλληφθεί και στις 25 Νοεμβρίου στην Ομόνοια, πάλι για κατοχή ναρκωτικών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τους δύο φυσικούς αυτουργούς βρίσκεται ως ηθικός αυτουργός ένας βαρυποινίτης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ο Νο1 κακοποιός της λεγόμενης «Αλβανικής Μαφίας» στη χώρα.

