Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του
Η «Υπόθεση Δουρή», όπως έγινε γνωστή μέσα στα χρόνια, είναι από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα που έχει ζήσει η ελληνική κοινωνία. Η περιγραφή των λεπτομερειών της υπόθεσης αποτελεί μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία, όμως, θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της όπως πρέπει.
Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου του 1993, όταν ο Μανώλης Δουρής και η γυναίκα του Γεωργία δήλωναν στις αρχές την εξαφάνιση του 7χρονου γιου τους - Νίκου. Η οικογένεια ζούσε στην Ερμιόνη Αργολίδας και αποτελούνταν από το ζευγάρι, τον Νίκο και ακόμη έξι παιδιά. Σύμφωνα με τους κάτοικους της περιοχής, η οικογένεια ζούσε φτωχικά, ενώ τα παιδιά κυκλοφορούσαν πεινασμένα και πολλές φορές ξυπόλητα στους δρόμους.
