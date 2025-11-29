Κολυδάς: Η Ελλάδα μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα από 4 Δεκεμβρίου

Η χώρα μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αφού μετά από ένα μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας έρχονται νέες βροχοπτώσεις.

Η χώρα μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αφού μετά από ένα μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας έρχονται νέες βροχοπτώσεις από τις 4 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνει μάλιστα σε ανάρτησή του ότι αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα αν και θα προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση της ξηρασίας.

