Τραμπ: Η εξήγηση πίσω από τα viral βίντεο που δυσκολεύεται στις σκάλες
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια ιδιαίτερη εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο κατεβαίνει τις σκάλες όταν αποβιβάζεται από το Air Force One.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια παράξενη εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο κατεβαίνει τις σκάλες όταν αποβιβάζεται από το Air Force One ανακατεύοντας σε αυτό και τον Τζο Μπάιντεν.
Ο 79χρονος πρόεδρος έχει καταγραφεί περισσότερες από μία φορές από τις κάμερες να κατεβαίνει αργά και προσεκτικά τα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr