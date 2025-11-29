10 φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με κρυφές ανασφάλειες, χωρίς να το καταλαβαίνουν

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν ότι και οι λέξεις που επιλέγουν οι άνθρωποι, αποκαλύπτουν μοτίβα στην αίσθηση της ταυτότητας, στη συναισθηματική ρύθμιση και στην αυτοεκτίμησή τους

Οι περισσότεροι άνθρωποι που κρύβουν ανασφάλειες δεν κυκλοφορούν «διαλαλώντας» την αμφιβολία τους. Δυστυχώς, πολλές φορές οι ανασφαλείς άνθρωποι είναι τόσο ικανοί, αστείοι ή ακόμα και εξωστρεφείς, αλλά η αυτοπεποίθησή τους πολύ χαμηλή. Ακόμα κι αν δεν φαίνεται. Γιατί, η κρυφή ανασφάλεια είναι λεπτή — διαρρέει όχι μέσα από ενέργειες, αλλά μέσα από τη «γλώσσα» του σώματός μας και τις φράσεις μας.

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι και οι λέξεις που επιλέγουν οι άνθρωποι, αποκαλύπτουν μοτίβα στην αίσθηση της ταυτότητας, στη συναισθηματική ρύθμιση και στην αυτοεκτίμησή τους. Και μόλις μάθεις τι να ακούς και να προσέχεις, θα αρχίσεις να παρατηρείς ότι ορισμένες φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους κουβέντα, αποτελούν στην πραγματικότητα σιωπηλά σήματα βαθύτερης ανασφάλειας.

