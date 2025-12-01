Ψάριστον: Η σύγχρονη ψαροταβέρνα που τιμά την παράδοση στο Νέο Ηράκλειο

Στο Νέο Ηράκλειο στην οδό Καλαβρύτων 16, βρίσκεται ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα ψαρομάγαζα της Αθήνας: το Ψάριστον.

Ένας χώρος που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια απλά και ταπεινά με ένα μίνιμαλ μενού – και που σήμερα αποτελεί σταθερή αξία στο top 10 των καλύτερων ψαροταβερνών της πόλης.

Η ατμόσφαιρα του Ψάριστον αντικατοπτρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία του δημιουργού του, Βασίλη Ακρίβου: οικειότητα, ζεστασιά και αυθεντικότητα. Ο χώρος συνδυάζει μοντέρνες πινελιές με παραδοσιακά στοιχεία, δημιουργώντας μια αισθητική που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στο σύγχρονο και στο κλασικό.

Ένας χώρος που ξεχωρίζει

Το μπλε χρώμα κυριαρχεί στο ντεκόρ, αποπνέοντας θαλασσινή ηρεμία, ενώ οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο ψάρι ενισχύουν την ταυτότητα μιας πραγματικής ψαροταβέρνας. Η open κουζίνα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία: ο επισκέπτης βλέπει τα πιάτα να ετοιμάζονται μπροστά του, με φροντίδα, μεράκι και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Το Ψάριστον είναι ένας χώρος που υποδέχεται θερμά όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Από την πρώτη στιγμή αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε ένα μέρος οικείο, ένα περιβάλλον όπου μπορείς πραγματικά να νιώσεις ότι ανήκεις.

Φρέσκο ψάρι και γεύσεις που μένουν αξέχαστες

Στο Ψάριστον, το φαγητό αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον απόλυτο πρωταγωνιστή. Με αστείρευτη δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση, η κουζίνα παρουσιάζει πιάτα που αναδεικνύουν την ωμή και θαλασσινή γαστρονομία σε νέο επίπεδο.

Οι επιλογές σε ωμά ψάρια είναι εντυπωσιακές και προσεγμένες: Τόνος Sweet Chili συνδυασμένος με sweet chili και soy sauce για μια ισορροπημένη γλυκόπικρη ένταση, λαβράκι σεβίτσε μαριναρισμένο με φρούτα, λάιμ και κόλιανδρο που προσφέρει δροσιά και εξωτική οξύτητα και σεβίτσε λαχανικών, ένα ιδιαίτερο, πολύχρωμο πιάτο με κίτρινο παντζάρι, αβοκάντο, κρεμμύδι ξερό, jalapeño, ραβέντι, φύλλα στρειδιού και σχοινόπρασο.

Στο μενού συναντά κανείς κλασικές γεύσεις σε σύγχρονες και απροσδόκητες εκδοχές, που προκαλούν και ενθουσιάζουν τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν: Μπακαλιάρος Spicy με ένταση και χαρακτήρα, βραχάκια πεσκανδρίτσας ένα πιάτο με πλούσια, θαλασσινή γεύση, ψητές γαρίδες με λάδι τρούφας για όσους προτιμούν πιο αρωματικές επιλογές, καπνιστό βουτυρόψαρο τυλιγμένο σε φύλλο shiso με κόκκινο λάχανο και Tartare ψαριού με εσπεριδοειδή, αβοκάντο και πικάντικη μαγιονέζα που δίνουν φρεσκάδα και ισορροπία.

Στο Ψάριστον, κάθε πιάτο βρίσκει τον τρόπο να εκπλήξει. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό γεύμα και για εκείνους που θέλουν μια εμπειρία που θα θυμούνται. Οι τολμηροί θα βρουν εδώ τον γαστρονομικό παράδεισό τους με μια μεγάλη γκάμα από φρέσκα ψάρια ημέρας, που θα καλύψουν κάθε γούστο.

Παρά τις μοντέρνες πινελιές, το Ψάριστον δεν ξεχνά την ελληνική παράδοση. Τα πιάτα βασίζονται σε άριστες πρώτες ύλες, μεράκι και βαθιά γνώση της θαλασσινής κουζίνας. Είναι ένα μαγαζί όπου κανείς δεν φεύγει νηστικός ή παραπονεμένος. Τα πιάτα δένουν υπέροχα τόσο με ούζο, όσο και με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες κρασιών από την προσεγμένη κάβα του εστιατορίου.

Το Ψάριστον δεν είναι απλώς μια ψαροταβέρνα. Είναι εμπειρία, είναι παράδοση, είναι τόλμη, είναι μια ιστορία που γράφεται εδώ και 25 χρόνια — και συνεχίζεται, με την ίδια αυθεντικότητα που το καθιέρωσε.

Ωράριο: Κυριακή - Πέμπτη 1μμ – 12πμ

Παρασκευή - Σάββατο 1μμ – 2πμ

Διεύθυνση: Καλαβρύτων 16, Νέο Ηράκλειο Αττικής

Τηλέφωνο: +30 210 2850746

Kείμενο: Ιζαμπέλα Τουγλή

Φωτογραφίες: Μυρτώ Κυρίτση