Το Βραστό στο Χαλάνδρι κρύβει σε κάθε πιάτο τη ζεστασιά των Χριστουγέννων

Εδώ και 55 χρόνια, το Βραστό στο Πολύδροσο Χαλανδρίου είναι η ταβέρνα που αγκαλιάζει την ψυχή και το στομάχι σου, με τη ζεστασιά του και τα μαγειρευτά που θυμίζουν «μαμά».

Η περίοδος των εορτών είναι εκείνη που παραδοσιακά μας φέρνει κοντά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι ο καιρός που θέλεις να περάσεις ξεχωριστές στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σου. Ένα ευχάριστο διάλειμμα από το υπόλοιπο του χρόνου, μέσα σε κλίμα ζεστασιάς και λάμψης.

Υπάρχει ένας χώρος που μοιάζει να συνδυάζει μαεστρικά όλες αυτές τις αξίες της εορταστικής περιόδου και των Χριστουγέννων. Αλλά και κάθε άλλη στιγμή που θέλεις να γευτείς και να νιώσεις «σπίτι», έστω κι αν βρίσκεται μακριά από αυτό.

Το Βραστό στο Χαλάνδρι, είναι η οικογενειακή ταβέρνα που εδώ και πέντε δεκαετίες αποτελεί σήμα-κατατεθέν της ζεστασιάς και της οικειότητας για τους θαμώνες του. Τόσο στη γεύση, όσο και στην ατμόσφαιρα, η οποία ένεκα Χριστουγέννων ανεβαίνει επίπεδο.

Έχοντας ανοίξει τις πύλες του το μακρινό 1969, τότε υπό το όνομα «Ωραία Εύβοια» λόγω καταγωγής του Καριστινού του ιδιοκτήτη, κύριου Γιάννη Συλήρα, το εστιατόριο έμεινε στην κοινή γνώμη ως «Το Βραστό», χάρη στα άπαιχτα μαγειρευτά του πιάτα που παραμένουν άθικτα σε ποιότητα μέχρι και σήμερα.

Πλέον, πέρασε η σκυτάλη στη δεύτερη γενιά με τον Δημήτρη, Παναγιώτη και Μιχάλη. Και η ιστορία του Βραστού γράφεται καθημερινά, σε έναν ανακαινισμένο αλλά γεμάτο νοσταλγία και οικογενειακή θαλπωρή χώρο που προσφέρεται για κάθε είδους περίσταση, από ένα οικογενειακό κέρασμα, μέχρι επαγγελματικά γεύματα και χαλαρή συγκέντρωση με φίλους.

Γεύσεις που μυρίζουν «σπίτι»

Αυτό που ξεχωρίζει το Βραστό και το καθιστά ορόσημο στα τοπικά εστιατόρια, είναι η δύναμη του φαγητού. Ένα μενού γεμάτο πιάτα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν νοητά στο σπίτι σου, που θυμίζουν «μαμά» ή «γιαγιά». Όλα πεντανόστιμα και σε γενναιόδωρες μερίδες.

Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού παραμένει διαχρονικά η χαρακτηριστική του κρεατόσουπα, το λεγόμενο «Βραστό». Ένα πιάτο που δεν φεύγει ποτέ από τον κατάλογο και έχει τους δικούς του πιστούς.

Από εκεί και πέρα, οι αυθεντικές γεύσεις επεκτείνονται και σε άλλα παραδοσιακά φαγητά. Οι ζουμεροί λαχανοντολμάδες, το μυρωδάτο κοκκινιστό μοσχαράκι, η κολοκυθόσουπα βελουτέ, το χοιρινό κότσι με τις πατάτες, το γιουβέτσι, η φέτα με μέλι και οι εποχικές σαλάτες, συμπληρώνουν με όλα τα κομφόρ το πιο απολαυστικό γεύμα.

Κάθε πιάτο φτιαγμένο με μεράκι και αγάπη, με τα πιο αγνά υλικά και τη φροντίδα που απαιτούν τα μαγειρευτά φαγητά για να θυμίζουν «σπίτι».

Το καλύτερο; Αν δεν μπορείς να επισκεφτείς εσύ το Βραστό, έρχεται το Βραστό σε σένα. Με ιδιαίτερη έμφαση στο μεσημεριανό delivery, εξυπηρετεί καθημερινά πλήθος εργαζομένων και οικογενειών που επιλέγουν τις σπιτικές του γεύσεις για το τραπέζι τους. Εκτός από τις συνεργασίες με πλατφόρμες όπως το efood και η Wolt, το εστιατόριο διαθέτει και τη δική του εφαρμογή (απλά αναζητάς Το Βραστό στο App Store ή στο Play Store) ενώ μπορείς να παραγγείλεις και online στην ιστοσελίδα του Βραστού, καθιστώντας τη διαδικασία ακόμη πιο εύκολη και άμεση.

Αν δεν έχεις επισκεφτεί το Βραστό, αυτά τα Χριστούγεννα είναι ίσως η καλύτερη περίοδος. Ο εντυπωσιακός στολισμός θα σε βάλει για τα καλά στο mood των εορτών.

Το Christmas σκηνικό και η ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα του Βραστού ενδείκνυται εκτός των άλλων και για εκδηλώσεις, εξασφαλίζοντας μια μοναδική εμπειρία που κερδίζει τις εντυπώσεις και θα ικανοποιήσει γευστικά τον πιο απαιτητικό κριτή!

Το Βραστό

Ρόδων 3, Πολύδροσο Χαλανδρίου

Τηλ. 210 6813776

Ωράριο λειτουργίας:

Κυριακή & Δευτέρα: 12:00 – 18:00

Τρίτη έως Σάββατο: 12:00 – 00:00