Ο Γκόρντον Ράμσεϊ έμεινε «παγωτό» με λογαριασμό σε γεύμα: Τι να μην παραγγέλνετε σύμφωνα με τον διάσημο σεφ

Ο «μισελενάτος σεφ» Γκόρντον Ράμσεϊ έμεινε άναυδος όταν του ήρθε ο λογαριασμός του γεύματος που έφαγε στις Κάννες.

Όταν θέλεις να φας σε ένα γνωστό εστιατόριο που δεν «σηκώνει εύκολα η τσέπη σου» κοιτάζεις σίγουρα κριτικές για να δεις αν αξίζει. Ακόμα και αν χρήστες κάνουν λόγο για «χρυσούς λογαριασμούς», είναι πιθανό να μην πειστείς καθώς η φήμη και οι διαδικτυακές αναρτήσεις από τον χώρο, σε κάνουν να θέλεις να πας οπωσδήποτε. Όταν όμως σεφ που κατέχει οκτώ αστέρια Michelin σοκάρεται με τον λογαριασμό, εκεί ίσως και να είναι η στιγμή που πρέπει να το ξανασκεφτείς.

Ο τοπ σεφ παγκοσμίως Γκόρντον Ράμσεϊ δοκίμασε για εμάς ένα εστιατόριο στις Κάννες για τα γενέθλια της συζύγου του και έμεινε «παγωτό» από το ποσό που κλήθηκε να πληρώσει.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr