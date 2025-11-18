Volvo Island: Πώς δημιουργήθηκε πριν 13 χρόνια το πιο κουλό «μνημείο» του Google Maps

Το πιο απίθανο αξιοθέατο του Ιλινόι δεν είναι μνημείο, αλλά ένα Volvo S80 παρκαρισμένο από το 2012 πάνω σε ένα τεχνητό νησί.

Σε μια μικρή πόλη του Ιλινόι, κάπου χαμένο ανάμεσα σε λίμνες, χωματόδρομους και αχανείς εκτάσεις, υπάρχει ένα σημείο στο Google Maps που κάνει τους πάντες να διπλοκοιτάζουν. Ονομάζεται Volvo Island και πάνω σε αυτό το μικροσκοπικό τεχνητό νησάκι, εδώ και 13 χρόνια, στέκεται παρκαρισμένο ένα Volvo S80 του 2001. Είναι λες και το πάρκαρε κάποιος για πέντε λεπτά και… ξέχασε να γυρίσει να το πάρει.

Η ιστορία όμως δεν έχει καμία σχέση με εγκατάλειψη.Είναι τόσο παράξενη και έξυπνη ιδέα που μοιάζει με διαδικτυακή τρέλα και όχι με κάτι που θα μπορούσε να συμβεί τυχαία σε μια μικρή πόλη των ΗΠΑ. Και πράγματι, έτσι έγινε...

Πώς βρέθηκε ένα Volvo σε νησί που… δεν υπήρχε

Ο άνθρωπος πίσω από τον αστικό μύθο λέγεται Σκοτ Μαν. Όταν στην περιοχή πλημμύρισαν τα παλιά ορυχεία για να δημιουργηθεί μια τεχνητή λίμνη, ο Μαν είδε την ευκαιρία και την άρπαξε από τα μαλλιά προτού... πνιγεί. Πριν μπει το νερό, υπήρχε μια στενή λωρίδα γης που συνέδεε την ξηρά με το σημείο όπου σήμερα βρίσκεται η νησίδα. Εκεί πάρκαρε το Volvo του, περίμενε την τεχνητή πλημμύρα και με έναν εκσκαφέα κατέστρεψε το τελευταίο κομμάτι ξηράς που συνέδεε το αυτοκίνητο με την όχθη της τεχνητής λίμνης. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το Volvo Island.

Αρχικά σχεδίαζε να κάνει έναν online διαγωνισμό για να μαντέψουν οι χρήστες πώς βρέθηκε το αμάξι εκεί. Το ακύρωσε όμως, φοβούμενος ότι οι πιο τολμηροί θα προσπαθούσαν να διασχίσουν τη λίμνη. Και κάπως έτσι, άφησε το «έργο» του να μιλήσει μόνο του. Το έργο μίλησε. Και έγινε χαμός.

Το πιο απίθανο αξιοθέατο στο Google Maps

Χρειάστηκαν μόλις τρία χρόνια για να γίνει το σημείο viral. Το Volvo Island μπήκε επίσημα στο Google Maps, μάζεψε εκατοντάδες κριτικές με μέσο όρο 4,9/5 και σήμερα αποτελεί μία από τις πιο παράξενες «στάσεις» για όσους εξερευνούν την περιοχή online.

Ο Μαν στο μεταξύ φρόντισε να αποτρέψει τους περίεργους από το να επιχειρήσουν επικίνδυνες βουτιές προς το νησάκι. Σκέφτηκε μέχρι και να κολλήσει διαφημίσεις πάνω στο Volvo, αλλά τελικά το άφησε όπως είναι: ένα σιωπηλό μνημείο τρέλας και δημιουργικότητας που άντεξε πάνω από μία δεκαετία.

