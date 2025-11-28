Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέα προειδοποίηση, επικαιροποιώντας το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων. Στο δελτίο γίνεται αναφορά και στην Αττική, η οποία σήμερα δέχεται έντονες καταιγίδες και χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Το καιρικό σύστημα Adel θα επηρεάσει και σήμερα Παρασκευή (28-11-25) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα πολύ δυνατούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

