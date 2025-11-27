Συνταξιούχοι ταξιδεύουν δωρεάν στην Ευρώπη και εξοικονομούν 5.000€

Ένα ζευγάρι συνταχιούχων 74-75 ετών ταξιδεύει στην Ευρώπη μέσω DomSitting, φροντίζοντας σπίτια και απολαμβάνοντας δωρεάν διαμονή, εξοικονομώντας 5.000€ ετησίως.

Η συνταξιοδότηση για πολλούς είναι περίοδος ξεκούρασης, αλλά για την Κλοντίν και τον Ζαν-Λουί Μουνάρ, ηλικίας 74 και 75 ετών, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιπέτειας. Μέσω της εφαρμογής DomSitting, το ζευγάρι περνά τον χειμώνα σε σπίτια με θερμαινόμενες πισίνες ή ζει για πέντε εβδομάδες στην καρδιά των χριστουγεννιάτικων αγορών του Στρασβούργου, συνδυάζοντας ταξίδια και εθελοντική φροντίδα.

Η πλατφόρμα DomSitting απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους και δίνει τη δυνατότητα να ζουν σε εξαιρετικά σπίτια χωρίς κόστος διαμονής, με αντάλλαγμα ορισμένες οικιακές εργασίες. Το ζευγάρι είναι μέλος της εφαρμογής εδώ και 12 χρόνια και δηλώνει ότι χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει. «Ακούσαμε για την πλατφόρμα από φίλους, καθώς ήξεραν ότι η σύνταξή μας είναι μικρή. Τώρα μπορούμε να ταξιδεύουμε τρεις ή τέσσερις φορές τον χρόνο», λέει η Κλοντίν. Η σύνταξη του καθενός ανέρχεται σε 2.400 ευρώ το μήνα.

Η διαδικασία είναι απλή: οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν καθαρό ποινικό μητρώο και πλήρη ασφάλιση. Στη συνέχεια, επιλέγουν το σπίτι που θα φροντίσουν, είτε στη Γαλλία είτε και σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Ελβετία. Με την άφιξη τους, οι ιδιοκτήτες τους υποδεικνύουν τις υποχρεώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φροντίδα κατοικιδίων, το πότισμα του κήπου, την ανάγνωση της αλληλογραφίας και φυσικά την εξερεύνηση της περιοχής.

Ορισμένα σπίτια έχουν πλέον γίνει το δεύτερο σπίτι τους, όπως σημειώνουν οι Μουνάρ: «Έχουμε επισκεφθεί την ίδια μικρή έπαυλη στον ποταμό Σαόνα για έξι συνεχόμενα χρόνια». Η διαμονή είναι δωρεάν, χωρίς κόστος νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού, ενώ τα μόνα έξοδα είναι η βενζίνη και τα ψώνια.

Συνολικά, το ζευγάρι υπολογίζει ότι εξοικονομεί περίπου 5.000 ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα απολαμβάνει τη χαρά του ταξιδιού και νέες εμπειρίες. Το DomSitting αποδεικνύεται έτσι ένα μοντέλο που συνδυάζει οικονομία, ταξίδι και κοινωνική προσφορά για τη συνταξιοδότηση, δείχνοντας ότι η τρίτη ηλικία μπορεί να είναι εποχή εξερεύνησης και δημιουργίας.

