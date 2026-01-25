Αποκάλυψη «βόμβα» για τη Γλυφάδα: Οι όροι αποφυλάκισης του γιου και το «παραθυράκι» της ποινής

Μία συνταρακτική αποκάλυψη έρχεται στο φως για τον πατροκτόνο 46χρονο στη Γλυφάδα, καθώς κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα το έγγραφο του αποφυλακιστηρίου.

Μία συνταρακτική αποκάλυψη έρχεται στο φως για τον πατροκτόνο 46χρονο στη Γλυφάδα, καθώς κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα το έγγραφο του αποφυλακιστηρίου του, το οποίο είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2018.

Όπως φαίνεται στο έγγραφο που δημοσίευσε ο Alpha, μεταξύ των περιοριστικών όρων που επιβλήθηκαν στον 46χρονο για να κυκλοφορήσει ξανά ελεύθερος, ήταν οι εξής:

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr