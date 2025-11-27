Ένα Boeing 737-200 της Air India, που είχε εξαφανιστεί από τα αρχεία το 2012, ανακαλύφθηκε το 2022 σε απομονωμένο υπόστεγο στην Καλκούτα.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ινδικής αεροπορίας λύθηκε σχεδόν δέκα χρόνια μετά: ένα Boeing 737-200 της Air India, που είχε χαθεί από τα αρχεία το 2012, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο της Καλκούτας.

Το αεροσκάφος είχε παραληφθεί το 1982 από την Indian Airlines και πέρασε από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Alliance Air και της India Post, πριν επιστρέψει στην Air India μετά τη συγχώνευση το 2011. Παρά την απόσυρσή του το 2012, το Boeing παρέμεινε ξεχασμένο για χρόνια.

Ο Campbell Wilson, Διευθύνων Σύμβουλος της Air India υπό την Tata, δήλωσε ότι «ενώ η απόσυρση παλιών αεροσκαφών είναι συνηθισμένη, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μοναδική, καθώς η ύπαρξη του αεροσκάφους ήταν άγνωστη για χρόνια».

Η ανακάλυψη αναδεικνύει τις διοικητικές αδυναμίες της εταιρείας κατά την κρατική εποχή, με προβλήματα στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, φόρων και ασφαλίστρων. Η σημερινή διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η βελτιωμένη διακυβέρνηση θα αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Evinizin anahtarını kaybedersiniz, belki cüzdanınızı bir yerde unutursunuz… Ama koca bir yolcu uçağını envanterden silip, bir havalimanı köşesinde 12 yıl boyunca ununabilir misiniz? Air India’da yaşananlar, “bu ancak filmlerde olur” dedirtti. Şirket, 43 yaşındaki jetini yıllar… https://t.co/zlA28QpkVf pic.twitter.com/Tm5LJ29h9D — Hava Haber (@havahabercom) November 23, 2025

