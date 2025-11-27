Ο Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο με... Μητσοτάκη, Κουτσούμπα, Ζωή και Βαρουφάκη

Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη με ατάκες από άλλους πολιτικούς και δημοσιογράφους.

Με ένα βίντεο στα social media που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα όσα έχουν πει για το βιβλίου του, διάφοροι πολιτικοί αντίπαλοί του, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε την επίσημα παρουσίαση της «Ιθάκης».

Στο μονταρισμένο βίντεο «παρελαύνουν» μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Παύλος Μαρινάκης. Σε αντιδιαστολή των όσων έχουν πει έχουν χρησιμοποιηθεί φράσεις από παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων που αναφέρονται στις πωλήσεις και τα όσα γράφει.

