Κατακρεούργησαν μοντέλο στο Χονγκ Κονγκ: Συνέλαβαν τον πρώην άντρα της και την οικογένεια του

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ για τη δολοφονία 28χρονου μοντέλου.

Η Άμπι Χόι, που την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του L'Officiel Monaco, κατακρεουργήθηκε, με ορισμένα μέλη της να εντοπίζονται. «Ψάχνουμε ακόμη το κεφάλι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επιθεωρητής Άλαν Τσανγκ, αφού αποκάλυψε ότι τα άκρα του μοντέλου ανακαλύφθηκαν μέσα σε ένα ψυγείο.

Το σπίτι του, όπου βρέθηκαν τα λείψανα της Χόι, είχε ενοικιαστεί πρόσφατα και δεν ήταν επιπλωμένο, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε στηθεί για να ξεφορτωθεί το πτώμα της, δήλωσε ο επιθεωρητής. Στο σπίτι βρέθηκε ένα ηλεκτρικό πριόνι και μια κρεατομηχανή που χρησιμοποιήθηκαν για τον τεμαχισμό του μοντέλου, δήλωσε ο Τσανγκ.

🇭🇰👮



Latest update on the murder of 28-year-old model Abby Choi Tin-fung, via @rthk_enews.



• ex-husband arrested in Tung Chung, suspected of trying to flee to the mainland via speedboat



• police still searching for body parts



*WARNING: talk of gruesome murder* pic.twitter.com/aCVjXQronA