Η τροχαία μαζί με την κλήση μοίρασε και δώρο ένα κράνος (vid)

Οι αστυνομικοί της τροχαίας μοίρασαν κλήσεις το πρωί της Τετάρτης (22/20) προσφέροντας στους παραβάτες και ένα κράνος δώρο.

Ελέγχους σε διάφορα σημεία της Αττικής πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της τροχαίας, σταματώντας μοτοσικλετιστές που δεν φορούσαν κράνος. Μάλιστα, μαζί με την κλήση τους μοίραζαν και ένα δωρεάν.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και στην καμπάνια με τίτλο «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».

Το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνους

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ η μη χρήση κράνους επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση αδείας για 30 ημέρες. Ομοίως, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Σε περίπτωση υποτροπής μάλιστα προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ και αφαίρεση αδείας για 180 ημέρες (1η υποτροπή) και 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος (2η υποτροπή).

«Για να μην έχουμε θανάσιμους τραυματισμούς»

Ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, ο οποίος επέβλεπε τη δράση, μίλησε για τους στόχους της πρωτοβουλίας. «Τη Δευτέρα είχαμε τον εορτασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αγίου Αρτεμίου και αποφασίστηκε από την ηγεσία μας να κάνουμε μια δράση σε όλη την Αττική, σε τρία διαφορετικά σημεία, σχετικά με τη χρήση προστατευτικού κράνους από τους δικυκλιστές, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η χρήση του για να μην έχουμε θανάσιμους τραυματισμούς. Αυτή η δράση συνοδεύεται από την προσφορά ενός κράνους, σε όσους δεν φορούν», ανέφερε.

