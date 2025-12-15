Δεν… μπλέκεις με ρεβεγιόν; Πέντε στέκια για ανέμελα Χριστουγεννιάτικα φαγοπότια

Αν ψάχνεις πώς θα μπλέξεις το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα με τους καλούς μεζέδες, σου έχουμε 5 στέκια στην Αθήνα που θα ικανοποιήσουν συγγενείς και φίλους.

Για τους περισσότερους, Χριστούγεννα σημαίνουν διακοπές, ξεκούραση, στιγμές απόλαυσης και ξεγνοιασιάς με την οικογένεια και τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Πάνω από όλα, όμως, η περίοδος των Χριστουγέννων ενδείκνυται για να μπλέκουμε τις παρέες μας. Φίλοι φίλων θα σε καλέσουν στο ρεβεγιόν τους. Θα δεις τα άτομα εκείνα που έχετε χαθεί και ψάχνατε την ευκαιρία για reunion. Θα βγεις για εταιρικό bonding με συναδέλφους σου από τη δουλειά. Θα γνωρίσεις νέο κόσμο.

Και είναι φυσικό, να θες κάποια στιγμή να πάρεις εσύ τον πρώτο λόγο στα «κανονίσματα». Να αποδράσεις από τι έχουν σχεδιάσει οι υπόλοιποι για σένα, να πάρεις εσύ την πρωτοβουλία και να χαλαρώσεις με την παρέα σου στα στέκια που προτιμάτε. Να τους… μπλέξεις όλους, στο δικό σου σενάριο. Με καλούς μεζέδες, με άφθονο τσίπουρο Δεκαράκι, με γέλια και συζητήσεις.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις το μέρος που θα κάνεις στέκι σου αυτά τα Χριστούγεννα, για τα φαγοπότια της παρέας τα βράδια που δεν θα ακολουθούν δουλειά και υποχρεώσεις, σου έχουμε 5 προτάσεις εντός Αθήνας που υπόσχονται πλούσιες γεύσεις, κέφι και υψηλή ποιότητα. Ένα μίγμα γούστων και εμπειριών για να τα μπλέξετε όλα, εκτός από το μονοποικιλιακό σου. Γιατί το Δεκαράκι είναι το μόνο τσίπουρο που δεν μπλέκει άλλες ποικιλίες κι αυτό είναι που το καθιστά μοναδικό, ασύγκριτο σε άρωμα και γεύση.

Παντοποτείον, Αιγάλεω

Στον πλέον… μαγαζόδρομο του Αιγάλεω, στη Μάρκου Μπότσαρη, υπάρχει ένα μικρό τσιπουράδικο που θα σε εκπλήξει. Αν και το τσιπουράδικο είναι μάλλον ευφημισμός, αφού μιλάμε για… Παντοποτείο. Εκεί θα βρεις μερικούς πεντανόστιμους μεζέδες για να συνοδεύσεις το ποτήρι με το Δεκαράκι σου, που συμπληρώνει άψογα κάθε γεύση, σε ικανοποιητικές ποσότητες και πολύ προσιτές τιμές. Ό,τι πρέπει για μια χαλαρή έξοδο με την παρέα σου.

Μάρκου Μπότσαρη 25, Παγκράτι

2130359895

Ουζερί Πελεκάνος, Κεραμεικός

Αν συνηθίζεις να περνάς τις γιορτές στο νησί και φέτος κάπου κόλλησε το πράγμα, ο Πελεκάνος στον Κεραμεικό θα αποζημιώσει σε μεγάλο βαθμό τη «ζημιά».

Ένα γουστόζικο ουζερί με υπέροχη διακόσμηση, λουλούδια στα τραπέζια και ψαρομεζέδες ιδανικούς για εκείνους που θέλουν να μπλέκουν τις Κυκλάδες με το Κέντρο της Αθήνας και τη θάλασσα στο τραπέζι τους ακόμα και τον χειμώνα.

Σφακτηρίας 24, Αθήνα

2130467173

Το Λαϊκόν, Ίλιον

Σε μια μικρή πλατεία πίσω από την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στο Ίλιον, κρύβεται Το λαϊκόν. Ένα βραδυφαγείο-οινοποτείο που σε κερδίζει με τη ζεστή του ατμόσφαιρα και φιλοξενία, αλλά και την εξαιρετική του σπιτική κουζίνα, που μπλέκει τόσο τα κρεατικά όσο και τα θαλασσινά.

Η εμπειρία απογειώνεται τα Σάββατα με ζωντανή μουσική και ρεμπέτικο ρεπερτόριο, η καλύτερη ίσως συνοδεία για να απολαύσεις το μονοποικιλιακό Δεκαράκι όπως του αξίζει.

Ξυλοκάστρου 6, Ίλιον

2105775066

Μαύρος Γάτος, Ψυρρή

Στα στενάκια του Ψυρρή ο παλμός δεν λείπει ποτέ. Και η χαρακτηριστική τους urban ατμόσφαιρα έρχεται να κουμπώσει ιδανικά, με ένα στέκι που καλύπτει και με το παραπάνω κάθε σου γευστική απαίτηση.

Σπιτικοί ελληνικοί μεζέδες, φτιαγμένοι με εκλεκτά προϊόντα, σε μια γωνιά που εμπνέει την παρέα και δένει ιδανικά με το μοναδικό άρωμα που αναδύεται από ένα ποτήρι Δεκαράκι.

Ναυάρχου Αποστόλη 5, Αθήνα

2155451732

Κόμισσα, Αμπελόκηποι

Ελληνική κουζίνα, παρέα και παράδοση. Αυτό το τρίπτυχο είναι η σημαία της Κόμισσας στην Πανόρμου, ενός γνήσιου αθηναϊκού στεκιού που σε κάνει να το επισκέπτεσαι ξανά και ξανά χάρη στο προσιτό του κλίμα και τους νόστιμους μεζέδες του.

Λουκά Μπέλλου 17, Αθήνα

2110084085

Όλα τα μπλέκουμε, εκτός από το τσίπουρό μας

Όποια παρέα κι αν πάρεις μαζί σου, σ' όποιο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα-φαγοπότι κι αν απαντήσεις καταφατικά αυτές τις γιορτές, απόλαυσέ το. Γιατί μπορούμε να περάσουμε όπως θέλουμε, ακόμα και στις πιο ετερόκλητες εξόδους. Ένα πράγμα δεν χρειάζεται να μπλέκουμε: Το τσίπουρό μας. Ως προς αυτό, μόνο... μονοποικιλιακό, μόνο Δεκαράκι!

