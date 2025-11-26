Ένας έφηβος στην Ινδία βρήκε τραγικό θάνατο όταν τον καταπλάκωσε μπασκέτα, ενώ έκανε προπόνηση σε ανοιχτό γήπεδο.

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο από τον τραγικό θάνατο ενός 16χρονοου αθλητή στην Ινδία, όταν τον καταπλάκωσε μπάσκετα όταν κρεμάστηκε στο στεφάνι.

Το ατύχημα συνέβη σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στο Ρότακ της Χαριάνα. Ο νεαρός αθλητής, Χάρντικ Ράτι ενώ έκανε προπόνηση πήδηξε για να κρεμαστεί στο στεφάνι.

Όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο στην πρώτη του προσπάθεια ακουμπάει απλώς την στεφάνη, ωστόσο στη δεύτερη, κρεμιέται και τότε η μπασκέτα καταρρέει και τον καταπλακώνει. Αμέσως οι φίλοι του τρέχουν να τον βοηθήσουν, όμως ο 16χρονος πέθανε λίγο αργότερα.

🎥 WARNING - TRAGIC INCIDENT IN ROHTAK 💔



16-year-old National Level Basketball player Hardik lost his life after a pole fell on him during practice



Poor infrastructure has taken a sportsperson’s life



R.I.P. Hardik 🙏 pic.twitter.com/Wp8hm25dSC November 26, 2025

Ο Χάρντικ ο οποίος έπαιζε μπάσκετ σε σύλλογο της γειτονιάς του μαζί με τον αδελφό του, ενώ όπως έγινε γνωστό, είχε επιλεγεί στην εθνική ομάδα της ηλικίας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα που κόστισε τη ζωή του νεαρού οφείλεται στις κακές υποδομές.

Δεύτερο περιστατικό στην Ινδία σε λίγες μέρες

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε λίγες μέρες νωρίτερα στην περιοχή Μπαχαντουργκάρ του Χαριάνα. Ο 15χρονος Άμαν προπονούνταν σε γήπεδο όταν μια μπασκέτα έπεσε πάνω του. Ο Άμαν υπέστη εσωτερικά τραύματα και πέθανε στο μεταπτυχιακό ιατρικό ινστιτούτο Pandit Bhagwat Dayal Sharma (PGIMS) στο Ρότακ, αργά τη Δευτέρα (24/11).

Σύμφωνα με αναφορές, μέλη της οικογένειας του Άμαν κατηγόρησαν τους γιατρούς του PGIMS ότι δεν παρείχαν την κατάλληλη φροντίδα στον έφηβο. Ο Άμαν ήταν μαθητής της Α΄ Λυκείου και είχε πρόσφατα κερδίσει μετάλλιο στην ετήσια αθλητική διοργάνωση του σχολείου του.

Τα δύο διαδοχικά περιστατικά και ο θάνατος δύο πολλά υποσχόμενων παικτών του μπάσκετ της Ινδίας έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις και τη συντήρησή τους στη Χαριάνα.

