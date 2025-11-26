Το PlayStation αναβάθμισε σημαντικά το Welcome Hub του PS5

Το Welcome Hub του PS5 ανανεώθηκε αρκετά

Η Sony κυκλοφόρησε μια νέα ενημέρωση για την εφαρμογή Welcome Hub της κονσόλας PS5, η οποία προσθέτει ένα νέο widget με επιπλέον στατιστικά στοιχεία για τα παιχνίδια, καθώς και ένα εποχιακό κινούμενο φόντο που αλλάζει ανάλογα με την εποχή του χρόνου.

Το νέο widget ονομάζεται Recently Played και εμφανίζει το τελευταίο παιχνίδι που παίξατε, μαζί με το συνολικό αριθμό ωρών, τα sessions που έχετε κάνει και την πρόοδό σας στο παιχνίδι.

Το φόντο είναι εναρμονισμένο με την τρέχουσα εποχή (π.χ. το φθινόπωρο αυτή την περίοδο) και αλλάζει διαδοχικά με τις εποχές του χρόνου.

Το widget φαίνεται να προσφέρει μια βασική αλλαγή στην εμπειρία χρήστη και το κινούμενο φόντο προσθέτει μια αισθητική ανανέωση.