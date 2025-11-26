Τραγωδία στη Ρόδο με νεκρό στρατιώτη και έναν σοβαρά τραυματία από έκρηξη χειροβομβίδας

Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και σοβαρά τραυματίας άλλος ένας έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής της Ρόδου.

Τραγωδία σημειώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο, όταν ένας 19χρονος, μέλος τάγματος εθνοφυλακής, έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας, που προκλήθηκε κατά λάθος. Στην ίδια έκρηξη, ένας ακόμη στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη ακρωτηριασμό, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Rodiaki.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον δεύτερο άνδρα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (26/11) στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου προσπαθούσαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες, όταν, κατά λάθος, ο ένας απασφάλισε αμυντική χειροβομβίδα, προκαλώντας την έκρηξη.

Από την έκρηξη, ο 19χρονος σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη ακρωτηριασμό.

