Βίαιη επίθεση σε 50χρονη μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα–Πέραμα: Στο νοσοκομείο η γυναίκα

Άγριος ξυλοδαρμός 50χρονης από τον σύζυγό της στο πλοίο Σαλαμίνα - Πέραμα.

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ένας 63χρονος, ρωσικής υπηκοότητας, επιτέθηκε απρόκλητα στη 50χρονη σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ξυλοκοπώντας τη βάναυσα. Η γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Με τον κατάπλου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου για ενδοοικογενειακή βία.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

