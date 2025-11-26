Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Η απόφαση για την έκτακτη αυτή στάση εργασίας τόσο σε μετρό όσο και σε τραμ, έγινε γνωστή πριν λίγη ώρα το πρωί της Τετάρτης.

Έκτακτη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ σήμερα, από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η έκτακτη στάση εργασίας, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΣΤΑΣΥ, η οποία όμως δεν διευκρίνησε το λόγο.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ».

ΗΣΑΠ: Εργατικό δυστύχημα σε αμαξοστάσιο

Τραγικό εργατικό δυστύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα με αποτελέσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Τζάνειο. Κατά πληροφορίες, ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο παραβρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ, οι οποίοι προτείνουν άμεσα στάση εργασίας σε όλο το δίκτυο.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ»

