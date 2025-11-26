Έπεσες σε «μπλόκο» της Αστυνομίας; Οι 6 απλοί κανόνες που θα διώξουν το... μπλέξιμο μακριά

Ένας δ:ικηγόρος μοιράζεται τους επτά κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις αν σε σταματήσει η αστυνομία

Ένας δικηγόρος παρουσίασε 6 απλούς κανόνες που μπορούν να μειώσουν δραστικά τις πιθανότητες να βρεθείς στο κρατητήριο όταν οι αστυνομικοί σου κάνουν σήμα να σταματήσεις. Βέβαια, εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι, ούτε κινείσαι στα όρια του Fast & Furious, αλλά για καλό και για κακό κράτα αυτούς τους κανόνες σε μια γωνίτσα, έτσι απλά για να υπάρχουν...

Για τους περισσότερους οδηγούς, ένα τέτοιο σταμάτημα είναι σπάνιο αλλά για όλους μας αυτή η -έστω σπάνια- πιθανότητα είναι πάντοτε αγχωτική. Εκείνη τη στιγμή μπορεί εύκολα να πεις κάτι… αχρείαστο, απλώς επειδή τρέμει η φωνή σου.

Ο Βρετανός δικηγόρος @tiktokstreetlawyer, που έχει γίνει viral για τις νομικές συμβουλές που παρέχει στο Tik Tok, εξηγεί πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες συναντήσεις, όταν η ανάκριση των αστυνομικών σε κάνει να ιδρώνεις σαν πιτσιρικάς που γράφει πανελλήνιες.

Η χρυσή επτάδα που πρέπει να θυμάσαι όταν δεις φάρο πίσω σου

1. Μην μιλάς πολύ

Όλοι έχουμε τον φίλο που όταν αγχώνεται αρχίζει να μιλάει πιο γρήγορα και από τον αμήχανο ΛΕΞ σε σπάνια συνέντευξη. Μη γίνεις αυτός. Αν δεν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις, καλύτερα μη μιλάς καθόλου.

2. Ανάπνεε αργά, μίλα αργά

Όσο και να σε έχει πιάσει πανικός, οι πιθανότητες να σε πάνε κατευθείαν μέσα είναι μικρές. Εκτός κι αν όντως έχεις τη φωλιά σου λερωμένη. Ηρεμία, καθαρή και σταθερή φωνή και σε 2-3 λεπτά θα συνεχίσεις για τον προορισμό σου.

3. Να είσαι σοβαρός

Όσο κι αν σε τρώει νε πετάξεις μια ατάκα, δεν είναι ώρα για χαβαλέδες. Το πιθανότερο είναι να μη γελάσει κανείς.

4. Μην νευριάσεις και μη βρίσεις

Το να «φορτώσεις» για τον οποιοδήποτε λόγο εκείνη τη στιγμή, μόνο χειρότερα μπορεί να κάνει τα πράγματα Κάτι θα έχει πάρει το αυτί σου περί «προσβολής της δημόσιας τάξης», σωστά;

5. Μην τσακώνεσαι

Το να διαφωνείς με τον αστυνομικό την ώρα του ελέγχου δεν θα βγάλει πουθενά. Αν νιώθεις αδικία, υπάρχει διαδικασία καταγγελίας που μπορείς να ακολουθήσεις στη συνέχεια. Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα.

6. Γνώριζε τα δικαιώματά σου

Αν δεν είσαι σίγουρος τι επιτρέπεται και τι όχι, το ασφαλέστερο είναι να πεις «κανένα σχόλιο» και να ζητήσεις δικηγόρο στο τμήμα. Μπορείς να ρωτήσεις με ηρεμία: «Είμαι ελεύθερος να φύγω;» και «Με ποιο νόμο με κρατάτε;».

Αν θυμάσαι αυτά τα 6 πράγματα, μειώνεις στο ελάχιστο τις πιθανότητες να μπλεχτείς σε μια αχρείαστη περιπέτεια.

