Κακοκαιρία Adel: Κόκκινος συναγερμός για 48 ώρες – Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Η κακοκαιρία Adel φέρνει έντονα φαινόμενα από σήμερα έως την Παρασκευή, με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται από σήμερα (25/11) οι αρχές, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία «Adel» αναμένεται να πλήξει μεγάλο τμήμα της χώρας με έντονα καιρικά φαινόμενα έως και την Παρασκευή. Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες που θα σαρώσουν κυρίως τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, από σήμερα Τρίτη οι βροχοπτώσεις στη δυτική και βορειοδυτική χώρα εντείνονται, με το βόρειο Ιόνιο -ιδίως την Κέρκυρα- και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου να δέχονται τα πρώτα ισχυρά πλήγματα. Αύριο Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία και τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ από το βράδυ αναμένονται έντονες καταιγίδες και στην ανατολική Μακεδονία.

Το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας, που ταυτοποιείται ως «Adel» στο σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, θα κάνει αισθητή την παρουσία του το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα επικίνδυνα φαινόμενα, με κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Στερεά, η Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε σημερινή του ανάρτηση κάνει λόγο για το «κρισιμότερο 48ωρο» της εβδομάδας, επισημαίνοντας ότι τα υψηλότερα ποσά υετού αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας αλλά και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών του Αιγαίου.

Στην Αττική τα πρώτα τοπικά φαινόμενα θα εμφανιστούν από το βράδυ της Τετάρτης, με την κακοκαιρία να ενισχύεται κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις όπου προβλέπονται έντονα φαινόμενα. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

