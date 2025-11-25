Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε 29χρονος ως δράστης της επίθεσης σε βοηθό διαιτητή στη Σουρωτή

Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη ταυτοποίησαν 29χρονο για τον ξυλοδαρμό βοηθού διαιτητή μετά από ερασιτεχνικό αγώνα στη Σουρωτή. Σε εξέλιξη η έρευνα για τον δεύτερο εμπλεκόμενο.

Στην ταυτοποίηση ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό βοηθού διαιτητή μετά το τέλος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στη Σουρωτή, όταν ο 30χρονος βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση την ώρα που κατευθυνόταν προς το όχημά του. Σύμφωνα με την καταγγελία του, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τον πλησίασαν και ο ένας από αυτούς τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο τραυματισμένος βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Παρά το γεγονός ότι αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του και η υπόθεση οδηγείται πλέον στην Εισαγγελία.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

