Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει 5 βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

Τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της Κηφισού, βελτίωση του άξονα Ελευσίνας - Οινοφύτων και απλά διαχειριστικά μέτρα, μπορούν να φέρουν αισθητή βελτίωση, λέει ο ομότιμος καθηγητής Ευάγγελος Ματσούκης

Με πέντε άμεσες, βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στον Κηφισό, μπορεί το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου της Αττικής να βελτιωθεί μέσα σε λίγους μήνες, τονίζει ο συγκοινωνιολόγος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Ματσούκης.

Ο κ. Ματσούκης, ο οποίος υπήρξε ο εισηγητής του οδικού δακτυλίου της Αθήνας το 1982, σημείωσε ότι για την εποχή του ο δακτύλιος ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, ωστόσο σήμερα το μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου –όπως είπε– «όποια λύση και να δοθεί, πρέπει να είναι άμεση».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr