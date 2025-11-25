Οι εργαζόμενοι βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ευκαιρία, όχι ως απειλή, σύμφωνα με την έρευνα.

Σύμφωνα με στοιχεία της έκτης παγκόσμιας έρευνας "Global Workforce of the Future" του ομίλου Adecco, τα οποία δημοσίευσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται πλέον σε κρίσιμο παράγοντα για τον τρόπο που λειτουργούν οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο. Στην έρευνα συμμετείχαν 37.500 εργαζόμενοι από 31 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Περισσότερες ευκαιρίες, λιγότερος φόβος για απώλειες

Η AI φαίνεται να κυριαρχεί τόσο στις προσδοκίες όσο και στις ανησυχίες τους, καθώς οι περισσότεροι τη θεωρούν κινητήρια δύναμη αλλαγών στην καθημερινότητά τους και στην εξέλιξη των δεξιοτήτων τους. Για πολλούς, μάλιστα, έχει ήδη αρχίσει να προσφέρει απτά οφέλη: η πλειονότητα δηλώνει ότι εξοικονομεί περίπου δύο ώρες εργασίας την ημέρα, ενώ το 77% τονίζει πως η τεχνολογία τούς επιτρέπει να εκτελούν εργασίες που μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτές.

Η AI δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή. Παγκοσμίως, το 76% των εργαζομένων πιστεύει πως θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ επτά στους δέκα αναμένουν σημαντικές αλλαγές στα καθήκοντά τους. Μόλις το 23% δηλώνει ότι φοβάται για τη θέση του.

Στην Ελλάδα, το 58% θεωρεί ότι η AI ανοίγει νέες θέσεις, ενώ το 68% αναγνωρίζει ότι οι ρόλοι εξελίσσονται. Μόνο ένας στους πέντε βλέπει αρνητική επίδραση στην απασχόληση.

Η εξοικονόμηση χρόνου και το ελληνικό 31%

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας αφορά τον χρόνο που κερδίζουν οι εργαζόμενοι χάρη στα εργαλεία AI. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εξοικονόμηση φτάνει τις δύο ώρες την ημέρα, διπλάσια σε σχέση με πέρυσι.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο διάστημα φτάνει τα 96 λεπτά ημερησίως, ενώ το 31% των εργαζομένων δηλώνει ότι η AI «τους ξεμπλοκάρει» σημαντικό χρόνο μέσα στην ημέρα, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία και ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Παρόλα αυτά, μόνο ένας στους τρεις χρησιμοποιεί αυτόν τον χρόνο για πιο ουσιαστικές εργασίες. Οι υπόλοιποι τον διοχετεύουν σε επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, κάτι που δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει αποδώσει ακόμη το μέγιστο.

Η ανθρώπινη πλευρά της AI

Η έρευνα αναδεικνύει και τη σημαντική σχέση ανάμεσα στην αίσθηση σκοπού και στη δέσμευση. Το 99% όσων νιώθουν καθημερινά ότι η δουλειά τους έχει νόημα σκοπεύει να παραμείνει στον εργοδότη του για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, σε αντίθεση με μόλις 53% όσων δεν έχουν την ίδια σύνδεση.

Στελέχη της Adecco υπογραμμίζουν ότι η AI μπορεί να τροφοδοτήσει την παραγωγικότητα, αλλά η πραγματική επιτυχία απαιτεί καθοδήγηση, εκπαίδευση και ξεκάθαρες προσδοκίες από τις εταιρείες. Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει στο επίκεντρο κάθε ουσιαστικής αλλαγής.

