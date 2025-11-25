Έριξε μια GoPro στα 200 μέτρα βάθος: Το πλάσμα που είδε στο βυθό του ωκεανού μπέρδεψε ακόμη και τους ειδικούς

Μία απλή κάμερα GoPro στα 200 μέτρα βάθος στη θάλασσα του Μπαλί κατέγραψε ένα πλάσμα που κανένας ειδικός δεν μπορεί να ταυτοποιήσει.

Περίπου το 70% του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και μεγάλο μέρος του παραμένει εντελώς ανεξερεύνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA), μόλις το 27% του βυθού έχει χαρτογραφηθεί, ενώ μόλις το 0,001% του πραγματικού ωκεάνιου βγάθους έχει εξερευνηθεί από ανθρώπους. Είναι λογικό, λοιπόν, κάθε φορά που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο βίντεο από σχετικές αποστολές, η αίσθηση για εμάς να είναι πάντα η ίδια: δέος και αμηχανία μπροστά σε έναν αθέατο και άγνωστο για εμάς κόσμο,

Ένα νέο βίντεο του δημιουργού Barny Dillarstone έρχεται να προσθέσει το λιθαράκι του στην ήδη υπαρκτή φοβία μας για τον άγνωστο βυθό. Μία GoPro που έστειλε στα 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας του Μπαλί είχε στόχο να καταγράψει «νυχτόβια παράξενα πλάσματα» που ζουν στο απόλυτο σκοτάδι. Το δόλωμα με την κάμερα άρχισε να προσελκύει κονγκόρ, καβουροαράχνες, μέχρι και τον… επικίνδυνο πυροσκώληκα. Όλα αναμενόμενα. Μέχρι που εμφανίστηκε κάτι που δεν περίμενε ούτε ο ίδιος.

Το πλάσμα–μυστήριο που μπέρδεψε ακόμη και τους ειδικούς

Προς το τέλος του βίντεο, ο Dillarstone αποκάλυψε ότι η κάμερα κατέγραψε ένα μικρό βαθύβιο σαλάχι, στενό συγγενή του stingray. Και εκεί αρχίζει το παράδοξο: stingarees δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην Ινδονησία. Το είδος της Ιάβας θεωρείται πλέον εξαφανισμένο και το Kai stingaree είναι γνωστό μόνο από δύο ανήλικα που πιάστηκαν πριν δεκαετίες.

«Τι είδος είναι αυτό;» αναρωτήθηκε ο Dillarstone. Οι συζητήσεις του με θαλάσσιους βιολόγους δεν έφεραν καμία απάντηση. «Δεν έχουμε ιδέα», του είπαν. Και αυτό είναι ίσως το πιο συναρπαστικό σημείο: μπορεί να πρόκειται για νέο είδος, άγνωστο μέχρι σήμερα στην επιστήμη.

Με δεδομένο ότι τα δύο τρίτα των θαλάσσιων ειδών παραμένουν αταυτοποίητα, η ανακάλυψη του Dillarstone ίσως είναι μόνο η κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου. Ο βυθός έχει ακόμη μυστικά και μάλλον δεν έχει καμία διάθεση να τα αποκαλύψει όλα.

