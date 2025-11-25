Αυτές είναι δουλειές: Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε επταψήφιο ποσό από μεγιστάνα για να τραγουδήσει στον γάμο του (vid)

Η Τζένιφερ Λόπεζ αμείφθηκε αδρά για να τραγουδήσει στον γάμο του Ινδού δισεκατομμυριούχου που κράτησε τέσσερις μέρες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ φέρεται να έλαβε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για να εμφανιστεί σε πολυτελή γαμήλια εκδήλωση δισεκατομμυριούχου στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα μπροστά σε εκατοντάδες καλεσμένους, ερμηνεύοντας μεγάλες της επιτυχίες όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right». Παράλληλα, τράβηξε τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές και τολμηρές ενδυματολογικές της επιλογές.

Στο τέλος της εμφάνισής της, η JLo έκανε μια θερμή πρόποση προς τη νύφη, Νέτρα Μαντένα και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή μαζί της. «Ελπίζω αυτή η ένωση να φέρει ευλογία στις οικογένειές σας και σε όλους μας», δήλωσε, αποσπώντας έντονο χειροκρότημα από το κοινό.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM November 23, 2025

Η οικογένεια της νύφης δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, με τον πατέρα της, Ράμα Ρατζού Μαντένα, να βρίσκεται στο τιμόνι της Ingenus Pharmaceuticals. Ο γαμπρός, από την πλευρά του, είναι επίσης ιδιαίτερα επιτυχημένος ως συνιδρυτής και CTO της πλατφόρμας Superorder, ενώ πέρσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes.

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue November 23, 2025

Ο εντυπωσιακός γάμος διήρκεσε τέσσερις ημέρες, ξεκινώντας στις 20 Νοεμβρίου, και περιλάμβανε πληθώρα καλλιτεχνικών εμφανίσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή του διάσημου DJ Tiësto. Στο εορταστικό πρόγραμμα συμμετείχαν πολλές προσωπικότητες του Bollywood, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη σύντροφό του, Μπετίν Άντερσον.

