Απολύθηκε επειδή δεν ήταν «αρκετά αστείος»: Το δικαστήριο του επιδίκασε 500.000€

Απολύθηκε επειδή δεν ήταν αστείος και το δικαστήριο του χάρισε 500.000€. Αυτή είναι η υπόθεση που αλλάζει τα όρια της εταιρικής κουλτούρας.

Ένα ασυνήθιστο εργασιακό... θρίλερ στη Γαλλία κατέληξε σε μια απόφαση που ήδη συζητείται έντονα στα ευρωπαϊκά μέσα. Υπάλληλος που είχε απολυθεί με το επιχείρημα ότι «δεν ήταν αρκετά αστείος» και δεν συμμετείχε στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας του, δικαιώθηκε πλήρως από το Εφετείο του Παρισιού.

Το δικαστήριο όχι μόνο ακύρωσε την απόλυσή του, αλλά διέταξε και την καταβολή περίπου 500.000 ευρώ ως αποζημίωση.

Η υπόθεση αφορά τον κύριο Τ., ο οποίος εργαζόταν ως σύμβουλος από το 2011. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία απαιτούσε από τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά σε εορταστικά events και «fun» συναντήσεις που θεωρούνταν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας. Η άρνησή του να λάβει μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες παρουσιάστηκε από την εργοδοσία ως «έλλειψη ομαδικότητας» και «μη ευθυγράμμιση με τις αξίες της εταιρείας».

Η αρχική απόρριψη

Αρχικά, το 2021, το Εφετείο είχε απορρίψει την απαίτησή του για αποζημίωση, υιοθετώντας μέρος των επιχειρημάτων της εταιρείας σχετικά με την επαγγελματική του συμπεριφορά. Όμως η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Ιανουάριο, όταν το Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόλυση παραβίαζε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα κριτικής απέναντι σε εσωτερικές πρακτικές.

Η υπόθεση θεωρείται πλέον σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τα όρια της εταιρικής κουλτούρας και το κατά πόσο ένας εργοδότης μπορεί να απαιτεί «καλή διάθεση» και συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες εκτός των τυπικών επαγγελματικών καθηκόντων. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του εργαζομένου, η απόφαση «αποκαθιστά το αυτονόητο» και βάζει φρένο σε ακραίες πρακτικές που επιχειρούν να επιβάλουν συγκεκριμένη συμπεριφορά στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων.

