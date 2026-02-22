Αφθώδης πυρετός: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος για 21 ημέρες - «Eκτός ελέγχου η κατάσταση»

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην Κύπρο, θέτοντας ολόκληρη την επικράτεια σε καθεστώς αυστηρής καραντίνας μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε Λιβάδια και Ορόκλινη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του philenews, η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, αφού απ΄τους τελευταίους ελέγχους προέκυψε ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί ραγδαία, με νέα θετικά κρούσματα να εντοπίζονται σε σειρά γειτονικών μονάδων στην περιοχή των Λιβαδιών.

