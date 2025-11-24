H δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο: «Συγγνώμη, αλλά όχι γιατί μετάνιωσα»

Συγγνώμη από τους γονείς και τον 6χρονο μαθητή, τον οποίο κατήγγειλε ότι την θώπευσε (!), ζήτησε η δασκάλα που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

Μιλώντας από το... μπαλκόνι της στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», η Ναταλία Κατσίφη, δασκάλα-εικαστικός του 6χρονου, τόνισε ότι: «Δεν υπάρχουν όρια από την οικογένεια και οι γονείς έχουν άγνοια για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών».

Εξήγησε δε, ότι «το έκανα για προστασία. Δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα και σας παρακαλώ να το σεβαστείτε. Συγγνώμη αν στεναχώρησα το μπαμπά, τη μαμά και το παιδί. Δεν το μετάνιωσα, ζήτησα συγγνώμη για συγκεκριμένο λόγο».

Στην εκπομπή, μίλησε και ο Κυριάκος Λεμπέσης, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ο οποίος τη χαρακτήρισε «απόμακρη και ψυχρή απέναντι στους μαθητές».

Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο για θωπεία (αγγίζοντάς τη στην περιοχή του στήθους, όταν της έδειξε τη ζωγραφιά του), δίδαξε σε 9 σχολεία της Ανατολικής Αττικής, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Λουτράκι. «Με έδιωξαν και τώρα θα επιστρέψω στο Λουτράκι, σε άλλα σχολεία».

