Νέα δεδομένα αποκαλύπτουν γιατί η Αφρική χωρίζεται στα δύο

Τι δείχνει η μελέτη για γεωλογική διάσπαση μεταξύ της Αφρικής και της Αραβικής χερσονήσου.

Μία από τις μεγαλύτερες ηπείρους του κόσμου φαίνεται πως, αργά αλλά σταθερά, κατευθύνεται προς έναν γεωλογικό διαμελισμό που θυμίζει εποχές υπερηπείρων και Παγγαίας.

Νέα επιστημονική μελέτη προκαλεί αίσθηση, καθώς αποκαλύπτει ότι μια τεράστια ρηξιγενής ζώνη διατρέχει την αφρικανική ήπειρο και, σε βάθος εκατομμυρίων ετών, θα μπορούσε να τη χωρίσει κυριολεκτικά στα δύο.

Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Keele, οι οποίοι εντόπισαν μια συνεχιζόμενη γεωλογική διάσπαση μεταξύ της Αφρικής και της Αραβικής χερσονήσου. Το φαινόμενο ξεκινά από το βορειοανατολικό τμήμα της ηπείρου και εκτείνεται προς τον νότο σαν ένα τεράστιο φερμουάρ που ανοίγει, συνοδευόμενο από ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα.

