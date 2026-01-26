Σοκαριστικές μαρτυρίες για τη διευθύντρια σχολείου στις Σέρρες: «Η γάτα που βλέπετε είναι η μετεμψύχωση του πατέρα μου»

Οι αποκαλύψεις για τη διευθύντρια στις Σέρρες σκιαγραφούν ένα σχολικό περιβάλλον έντασης, φόβου και ακραίων περιστατικών.

Σοκ προκαλούν οι νέες μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη διευθύντρια γυμνασίου σε χωριό των Σερρών, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη της για το περιστατικό με τον 13χρονο μαθητή που φέρεται να δέθηκε και να φιμώθηκε μέσα στην τάξη. Οι αποκαλύψεις σκιαγραφούν ένα περιβάλλον φόβου και έντασης στο σχολείο, με καταγγελίες για βίαιη, απρόβλεπτη και προσβλητική συμπεριφορά.

Η διευθύντρια έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ωστόσο οι μαρτυρίες δείχνουν ότι το περιστατικό με τον ανήλικο δεν ήταν μεμονωμένο. Όπως υποστηρίζεται, η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει εδώ και καιρό έντονες αντιδράσεις, με γονείς και εκπαιδευτικούς να θεωρούν «θέμα χρόνου» να συμβεί κάτι σοβαρότερο.

Λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις, πατέρας μαθητή του σχολείου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως είπε, είχε ξεφύγει προ πολλού από κάθε παιδαγωγικό πλαίσιο.

«Της έριξε μπουνιά στο στήθος»

Όπως ανέφερε, ήδη από το 2024 είχαν γίνει καταγγελίες από τον προηγούμενο σύλλογο γονέων για ανάρμοστες συμπεριφορές της διευθύντριας τόσο απέναντι στους μαθητές όσο και προς συναδέλφους και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. «Όλα αυτά έχουν κατατεθεί μέσω δικηγόρου και πιστεύω ότι θα πάρουν τον δρόμο τους», σημείωσε.

Σε σχετική ερώτηση για περιστατικά χειροδικίας, ο πατέρας μαθητή υποστήριξε πως πριν από περίπου μία εβδομάδα η διευθύντρια φέρεται να επιτέθηκε σε συνάδελφό της. «Δεν την άφηνε να μπει στην αίθουσα για να κάνει μάθημα και της έριξε μπουνιά στο στήθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η διευθύντρια υποβάθμιζε και προσέβαλλε συστηματικά συναδέλφους και την καθαρίστρια του σχολείου, παρεμβαίνοντας στα μαθήματα και δημιουργώντας κλίμα αναστάτωσης. «Δεν μπορούσε να γίνει μάθημα όταν ήταν εκεί», είπε.

Η γάτα ως μετεμψύχωση του πατέρα της

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το σχολείο εξαιτίας της συμπεριφοράς της. «Υπάρχουν καθηγητές από το ίδιο το χωριό, που είχαν οργανική θέση εδώ και έφυγαν για άλλα σχολεία», ανέφερε, περιγράφοντας χαρακτηριστικά περιστατικά που, όπως είπε, προκαλούσαν αμηχανία και ανησυχία.

Αναφέρθηκε ακόμη σε περιστατικό κατά το οποίο η διευθύντρια φέρεται να είχε γάτα μέσα στο γραφείο της, την οποία παρουσίαζε ως «μετενσάρκωση του πατέρα της», ενώ, όπως κατήγγειλε, «γυρνούσε στους διαδρόμους και έκανε τον Ινδιάνο».

Για το περιστατικό με τον 13χρονο μαθητή κατέληξε λέγοντας ότι ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». «Το λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα συμβεί κάτι χειρότερο. Η Δευτεροβάθμια όμως σφύριζε αδιάφορα», υποστήριξε.

