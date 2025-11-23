Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Κένεντι, διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου

Οι γιατροί της δίνουν ένα χρόνο ζωής.

Η εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με μια επιθετική μορφή καρκίνου. Η 35χρονη μοιράστηκε τα νέα σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το Σάββατο - στην 62η επέτειο της δολοφονίας του παππού της, αποκαλύπτοντας ότι της έχουν δώσει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής.

Όπως τόνισε στο δοκίμιό της στο περιοδικό The New Yorker, με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου», η ίδια πέρυσι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και μια σπάνια μετάλλαξη γνωστή ως Inversion 3, γενετική ανωμαλία που βρίσκεται σε λιγότερο από 2% των περιπτώσεων ΟΜΛ. Οι γιατροί διέγνωσαν τον καρκίνο λίγο αφότου η Τατιάνα Σλόσμπεργκ γέννησε την κόρη της τον Μάιο του 2024.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr