Μπορείς να καταλάβεις πόσο συναισθηματικά ευφυής είναι κάποιος μόνο από το γέλιο του, σύμφωνα με τη NASA

Η οποία μάλιστα το χρησιμοποιεί για να διαλέξει αστροναύτες.

Το γέλιο λέει πολλά για τους ανθρώπους και καταπώς φαίνεται, μπορεί να αποκαλύψει μέχρι και το επίπεδο της συναισθηματικής ευφυΐας, που θεωρείται πλέον ως μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες, σύμφωνα με τη NASA. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο του Charles Duhigg, Supercommunicators, που εξετάζει πώς ο τρόπος που επικοινωνούμε επηρεάζει την επιτυχία μας σε δύσκολες ή απαιτητικές συνθήκες.

Πώς όμως η NASA έφτασε σε αυτή την ανακάλυψη; Στη δεκαετία του 1980, όπως διαβάζουμε, αντιμετώπισε κάτι που δεν είχε προβλέψει: πολλοί αστροναύτες εμφάνιζαν έντονο άγχος, μερικές φορές κατάθλιψη και συχνά έρχονταν σε σύγκρουση ο ένας με τον άλλο κατά τη διάρκεια των αποστολών. Καθώς ξεκινούσε η εποχή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, όπου τα πληρώματα θα έμεναν μαζί για έξι μήνες σε περιορισμένο χώρο, το πρόβλημα αυτό δεν γινόταν να αγνοηθεί.

