Καθημερινό «μαρτύριο» στον Κηφισό: Αυτές είναι οι προτάσεις που εξετάστηκαν (vid)

Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό στην Αττική και κυρίως στον Κηφισό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (28/1) στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιες προτάσεις εξετάστηκαν.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (28/1) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες .

Μεταξύ άλλων συμπεριλάβουν τα εξής:

Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (αποκλείστηκε ωστόσο το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών στις 07.10-10.00 το πρωί) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.

Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής.

Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

