Θάφτηκε ζωντανός για 61 ημέρες σε φέρετρο: Η απίστευτη ιστορία εργάτη που γίνεται ντοκιμαντέρ

Η ξεχασμένη ιστορία ενός εργάτη στην Ιρλανδία που θάφτηκε ζωντανός για 61 μέρες.

Ένα ασυνήθιστο μονοπάτι για να γίνει πλούσιος ακολούθησε ένας Ιρλανδός εργάτης το 1968, τολμώντας να θαφτεί ζωντανός μέσα σε φέρετρο για 61 ημέρες, στη προσπάθεια του να σπάσει ένα τότε δημοφιλές και πολύ επικίνδυνο ρεκόρ.

Η ιστορία του Μικ Μίνι ήρθε στο φως μετά από ανακοίνωση πως θα μετατραπεί σε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Θαμμένος Ζωντανός», το οποίο θα προβληθεί στον ιρλανδόφωνο τηλεοπτικό σταθμό TG4 στις 26 Νοεμβρίου.

Ήταν το 1968, όταν ένας φτωχός αλλά φιλόδοξος εργάτης αποφάσισε να μείνει κάτω από το έδαφος μέσα σε ένα φέρετρο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, πιστεύοντας πως έτσι ο κόσμος θα θυμόταν το όνομά του.

