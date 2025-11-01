Μετά τις δύο sold out συναυλίες στην Αθήνα το καλοκαίρι, ο ΛΕΞ σαρώνει σήμερα και τη Θεσσαλονίκη!

Η Θεσσαλονίκη καίγεται απόψε, και δεν είναι υπερβολή: στο Καυτανζόγλειο στάδιο, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, επικρατεί λαοπλημμύρα, με περισσότερους από 45.000 ανθρώπους να στριμώχνονται στην ιστορική έδρα του Γηραιού για να δουν, να ακούσουν, να βιώσουν το φαινόμενο που ακούει στο όνομα ΛΕΞ.

Ανάμεσά τους και ο δικός μας Νίκος Ράπτης, ο οποίος βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του Gazzetta. Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram δείχνει την πλατεία και τις κερκίδες... τιγκαρισμένες, με καπνογόνα να φωτίζουν τη νύχτα και τον κόσμο να ακολουθεί πιστά τις ρίμες του Αλέξη. Εκείνου του αγοριού που ξεκίνησε κάποτε να ραπάρει στις γειτονιές της συμπρωτεύουσας και κατάφερε σταδιακά να ανέβει μέχρι την κορυφή του ελληνικού χιπ χοπ.

Η δύναμη του ΛΕΞ

Υπενθυμίζουμε ότι το καλοκαίρι, ο ΛΕΞ είχε δώσει δύο διαδοχικές συναυλίες στην Αθήνα, που συγκέντρωσαν πάνω από 100.000 κόσμο συνολικά. Απόψε, η Θεσσαλονίκη, με τις 45.000 κόσμου, βροντοφωνάζει πως μπορεί κι εκείνη από την μεριά της να γράψει χρυσές, συναυλιακές ιστορίες.

Η νύχτα μόλις άρχισε, αλλά η φλόγα έχει ανάψει για τα καλά!

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ