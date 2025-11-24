Το PlayStation γιορτάζει την Black Friday με προσφορά του PS5 από τα €349!

Αποκτήστε τώρα PS5 στην Black Friday από τα €349!

Η φετινή Black Friday βρίσκει το PlayStation να προσφέρει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκπτώσεις της χρονιάς σε κονσόλες, αξεσουάρ και παιχνίδια, χαρίζοντας μοναδικές ευκαιρίες στους φίλους των videogames. Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων σε όλα τα επίσημα κανάλια διάθεσης: στο PlayStation Store και στα καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

Ξεχωρίζουν οι εκπτώσεις στις βασικές κονσόλες PlayStation 5, όπου τα πακέτα PS5 Digital Edition 825GB και PS5 Console 1TB – σε ειδικό Fortnite Flowering Chaos Bundle με αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο και 1.000 V-Bucks – διατίθενται με μειωμένες τιμές από τα €349.

Οι εκπτώσεις δεν σταματούν στις κονσόλες. Η Black Friday φέρνει σημαντικές μειώσεις τιμής και σε περιφερειακά PlayStation, όπως το PlayStation VR2 με €100 έκπτωση, το PlayStation Portal remote player με €20 έκπτωση, τα Pulse Elite wireless headset και Pulse Explore wireless earbuds, καθώς και τα DualSense.

Οι λάτρεις των ψηφιακών παιχνιδιών θα βρουν εκατοντάδες τίτλους σε προσφορά στο PlayStation Store με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 75%. Δημοφιλή παιχνίδια όπως τα Death Stranding 2: On the Beach, Lost Soul Aside, Astro Bot και God of War Ragnarök περιλαμβάνονται στη λίστα των εκπτώσεων, ενώ η ποικιλία καλύπτει όλες τις προτιμήσεις και τα είδη. Παράλληλα, στο PlayStation Plus διατίθενται προσφορές για νέα μέλη που μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 30% στην ετήσια συνδρομή.

Βρείτε όλες τις προσφορές Black Friday του PlayStation εδώ.