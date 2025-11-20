Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν δύο λαθρέμποροι με... 81 πιθήκους και ναρκωτικά

Στην Ταϊλάνδη, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο 81 πιθήκων και ναρκωτικών. Οι μακάκος μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής για προστασία.

Σημαντική επιχείρηση λαθρεμπορίου ζώων ολοκλήρωσαν οι αρχές στην Ταϊλάνδη, με τη σύλληψη δύο ατόμων που προσπάθησαν να μεταφέρουν παράνομα 81 πιθήκους στη γειτονική Καμπότζη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν η αστυνομία εντόπισε φορτηγό κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη και υποψιάστηκε το περιεχόμενό του.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι δεκάδες πλέγματα περιείχαν 81 μακάκος, τους οποίους οι δύο ύποπτοι ομολόγησαν ότι σκόπευαν να μεταφέρουν παράνομα.

Η επιχείρηση αποκάλυψε επίσης την ύπαρξη άγνωστης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, όπως μεθαμφεταμίνη, στο ίδιο φορτηγό. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για λαθρεμπόριο ζώων και ναρκωτικά.

Οι πιθήκοι μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο άγριας ζωής, όπου θα μπορούν να ζήσουν ασφαλείς, μακριά από περαιτέρω εκμετάλλευση ή κακοποίηση. Οι αρχές τόνισαν τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και της καταπολέμησης τέτοιων παράνομων δικτύων.

